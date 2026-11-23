Sonntagabend kam ein 66-jähriger Autolenker in Kumberg von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Grazer, seine Partnerin (51) sowie der gemeinsame Sohn (10) wurden ins LKH Graz eingeliefert.
Die regennasse Fahrbahn wurde Sonntagabend einem 66-jährigen Autofahrer aus Graz zum Verhängnis. Im Kumberger Ortsteil Rabnitz (Graz-Umgebung) kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.
Laut Polizei wurde der 66-Jährige unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Graz gebracht. Auch seine Beifahrerin (51) sowie der gemeinsame Sohn (10) wurden vorsorglich ins Spital gebracht.
Die Freiwilligen Feuerwehren Kumberg und Hart-Albersdorf unterstützten bei der Menschenrettung und bargen das Unfallauto.
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