Haaland Sidelined
Compared to Legends: ÖFB Player Is Celebrated
David Affengruber has arrived in the Premier League—and how! In his eighth game in England’s top flight, the Austrian international shut down superstar Erling Haaland. He’s already being celebrated by Fulham fans and compared to legends.
At the end of August, David Affengruber transferred from Elche to Fulham just before the transfer window closed. Since his debut against Liverpool (0–0), Fulham has lost only once in the Premier League. On Saturday, the center back drove goal machine Erling Haaland to despair. In the 1–1 draw against Manchester City, the Austrian was named “Man of the Match.”
Within just a few weeks, the 25-year-old has won over the hearts of the fans. “Signing him for 12 million euros was the best move Fulham has made in recent years,” gushed one user on social media.
“Like Maldini and Baresi”
Coach Alvaro Arbeloa was also thrilled. In an interview with “TNT Sports,”he had special praise for Affengruber and his fellow defender Calvin Bassey. “I told David and Calvin that they played like Maldini and Baresi,” the coach said with a smile. “They were incredible, very solid, true leaders, and they play so well. I’m very happy with them and with the whole team!”
Affengruber himself spoke of a “great away performance” in Manchester. “90 minutes full of intensity, commitment, and fighting spirit. We’ll take the point and keep moving forward.” Fulham, sitting 15th in the standings, desperately needed this point.
:A Clash with a Team in Top Form Now, however, another tricky challengeawaitsthe Londoners. On Sunday, they’ll face Bournemouth in the Premier League—the club led by former Salzburg coach Marco Rose. After five straight wins, Bournemouth currently sits in fifth place. Will David Affengruber and the “Cottagers” put an end to this winning streak?
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