Der 28-jährige Deutsche war gegen 9.30 Uhr mit seinem Paragleiter unterhalb der Köllenspitze im Gemeindegebiet von Nesselwängle gestartet. Was dann genau passiert ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen. Fakt ist: Der Pilot stürzte kurz nach dem Start in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.