Ein schwerer Unfall beim Paragleiten ereignete sich Sonntagvormittag in Nesselwängle im Tiroler Außerfern. Ein 28-Jähriger geriet nach dem Start in Turbulenzen und stürzte ab. Die Bergrettung musste ausrücken.
Der 28-jährige Deutsche war gegen 9.30 Uhr mit seinem Paragleiter unterhalb der Köllenspitze im Gemeindegebiet von Nesselwängle gestartet. Was dann genau passiert ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen. Fakt ist: Der Pilot stürzte kurz nach dem Start in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.
„Der Mann konnte noch selbstständig den Notruf absetzen“, erklärt die Polizei. Die Bergrettung Nesselwängle musste ausrücken, um den Abgestürzten zu bergen. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.
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