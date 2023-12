Malediven: Rund um das „Paradies“ lauert der Tod

„Oh my God!“

Die Frau ist außer Sicht. Nur noch ein kleiner weißer Punkt - Meeresschaum - lässt auf ihre Position schließen. Irgendwann tuckert ein Ausflugsboot heran, sucht an der falschen Stelle. Ein zweiter Hotelmitarbeiter taucht auf, fragt, wie lange die Frau schon nicht mehr zu sehen ist. „15 Minuten, bevor das Boot kam“, sagt ein Zeuge. „Oh my God!“, entfährt es dem Mitarbeiter ...