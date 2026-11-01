Verurteilt: Iraker half „Crystal-Meth-Priester“

Zehn Monate bedingt

Dem 32-Jährigen wurde der unerlaubte Umgang mit Drogenausgangsstoffen vorgeworfen. Er soll bei den Herstellungsversuchen dabei gewesen sein und später Chemikalien in seiner Wohnung gelagert haben. Das Urteil fiel vergleichsweise milde aus: Zehn Monate bedingte Freiheitsstrafe. Beide Seiten verzichteten auf Rechtsmittel, der Schuldspruch ist damit rechtskräftig. Auch für den ehemaligen „Crystal-Meth-Priester“ und seine übrigen Helfer hatte das Abenteuer im Pfarrhof bereits – wie berichtet – ein gerichtliches Nachspiel. Ein ungewöhnlicher Kriminalfall, der zeigt, wie nahe manchmal Kanzel und krimineller Abgrund beieinanderliegen können.