Lange galt Cestis „Il pomo d’oro“ als unaufführbar. Zum 50-jährigen Bestehen wagten die Innsbrucker Festwochen den barocken Kraftakt an zwei Abenden. Dafür erhielten sie nun in Wien den International Opera Award für die beste Wiederentdeckung.
Zwei Abende und ein Werk, das lange als unaufführbar galt: Mit Pietro Antonio Cestis „Il pomo d’oro“ wagten die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik einen barocken Kraftakt. Vergangenen Samstag wurde die Produktion bei den International Opera Awards in Wien als beste „Rediscovered Work – Wiederentdeckung des Jahres“ ausgezeichnet.
Festwochen-Direktorin Eva-Maria Sens und der Musikalische Leiter Ottavio Dantone nahmen den Preis voller Stolz entgegen.
Aus Fragmenten wurde großes Musiktheater
Über die 2012 ins Leben gerufenen Auszeichnungen entscheidet eine Fachjury unter Vorsitz von John Allison, Chefredakteur des Magazins „Opera“. Acht Produktionen standen in dieser Kategorie zur Wahl, darunter Arbeiten der Pariser Oper und des Festivals Bayreuth Baroque. Zum 50-jährigen Bestehen der Festwochen ergänzte Dantone die lückenhaft überlieferte Musik mit Fragmenten und Passagen aus anderen Cesti-Werken. Fabio Ceresa machte den Götterstreit um Schönheit und Macht im Tiroler Landestheater zum opulenten Spektakel.
20 Sängerinnen und Sänger übernahmen 47 Rollen, begleitet von der Accademia Bizantina. Sophie Rennert, Jone Martínez und Shira Patchornik rangen als Göttinnen um den goldenen Apfel. Der Erfolg führt in Innsbrucks Musikgeschichte: Pietro Antonio Cesti wirkte hier ab 1652 als Kammerkapellmeister. Sein „goldener Apfel“ erklang 1668 erstmals am Wiener Kaiserhof.
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