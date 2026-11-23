Aus Fragmenten wurde großes Musiktheater

Über die 2012 ins Leben gerufenen Auszeichnungen entscheidet eine Fachjury unter Vorsitz von John Allison, Chefredakteur des Magazins „Opera“. Acht Produktionen standen in dieser Kategorie zur Wahl, darunter Arbeiten der Pariser Oper und des Festivals Bayreuth Baroque. Zum 50-jährigen Bestehen der Festwochen ergänzte Dantone die lückenhaft überlieferte Musik mit Fragmenten und Passagen aus anderen Cesti-Werken. Fabio Ceresa machte den Götterstreit um Schönheit und Macht im Tiroler Landestheater zum opulenten Spektakel.