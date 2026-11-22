Date Set
Ticket sales for the “Krone” Wilderer Gschnas are now open
Advance ticket sales for the traditional costume party of the year are now open! If you want to attend the “Krone” Gschnas Poacher 2027 at the Design Center Linz, you can secure your tickets now. All the details about the night in traditional costume are available here.
It’s time to reunite with the coveted forest animals: On Friday, February 26, 2027, we’ll once again open the doors to the “Krone” Wilderer Gschnas powered by VKB at the Design Center Linz, extending the carnival season in true carnival spirit this year! We can’t reveal the lineup for the “Nacht in Tracht” just yet, but visitors can once again look forward to plenty of great music and partying on the dance floor. The popular “Gaudi-Platzl” with plenty of action will be back, and there will be no shortage of live performances either.
The early bird gets the discount!
Advance ticket sales start now, and until December 13, the quickest partygoers can get a 5-euro discount per ticket with the Early Bird promotion. “Krone” subscribers save as much as 7 euros per ticket and can redeem this offer through February 26. All info & tickets can be found at wilderergschnas.at. The subscriber offer is available at kronevorteilswelt.at. Hurray, the chamois!
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