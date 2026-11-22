It’s time to reunite with the coveted forest animals: On Friday, February 26, 2027, we’ll once again open the doors to the “Krone” Wilderer Gschnas powered by VKB at the Design Center Linz, extending the carnival season in true carnival spirit this year! We can’t reveal the lineup for the “Nacht in Tracht” just yet, but visitors can once again look forward to plenty of great music and partying on the dance floor. The popular “Gaudi-Platzl” with plenty of action will be back, and there will be no shortage of live performances either.