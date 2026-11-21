Vorweihnachtsstress. In einer Woche zünden wir bereits die erste Adventkerze an, in knapp mehr als einem Monat feiern wir Weihnachten. Haben Sie bereits Geschenke besorgt und den Weihnachts-Menüplan erstellt? Vor dem großen Fest wartet für die allermeisten Menschen noch Vorweihnachtsstress. Gleichzeitig ist am Arbeitsplatz noch so viel im alten Jahr zu erledigen. Manches davon hätten wir, seien wir ehrlich, längst hinter uns bringen müssen. Aber weil einiges liegen geblieben ist, muss es in den wenigen verbleibenden Wochen rasch geklärt und abgearbeitet werden – während gleichzeitig Weihnachtsvorbereitungen, Weihnachtsfeiern und Adventmärkte viel Zeit in Anspruch nehmen. Das alles kann für so manchen ganz schön in Stress und Hektik ausarten.