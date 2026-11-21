Der Landesausschuss des Verbandes Tiroler Schützen tagte am heutigen Samstag in Innsbruck. Dabei erfolgte unter anderem die offizielle Übergabe des geschäftsführenden Vorsitzes von Tirols Landeskommandant Thomas Saurer an den Landeskommandanten des Südtiroler Schützenbundes Christoph Schmid. Die „Tiroler Krone“ kennt alle Details.
Landeskommandant Thomas Saurer zog im Zuge der Sitzung eine positive Bilanz seiner einjährigen geschäftsführenden Vorsitzführung im gemeinsamen Verband der drei Schützenbünde. „Was mich besonders freut, ist das gute und kameradschaftliche Miteinander unserer drei Schützenbünde. Wir reden nicht nur miteinander, sondern wir arbeiten auch miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Jeder bringt seine Stärken ein – und genau dadurch gelingen uns gemeinsame Projekte. Das haben wir 2026 bewiesen“, betonte Saurer.
Zu den Akzenten gehörten vor allem das Gesamttiroler Landesjungschützenschießen mit rund 340 Jungschützen und Jungmarketenderinnen aus allen Landesteilen in Inzing und Flaurling, das Alpenregionstreffen mit 12.000 Schützen und Marketenderinnen in Innsbruck sowie auch das Projekt rund um die Dornenkrone am Timmelsjoch.
„Das war mein persönlicher Höhepunkt“
„Unsere Jungschützen und Jungmarketenderinnen haben uns gezeigt, wie einfach und selbstverständlich das Miteinander funktionieren kann. Das Alpenregionstreffen war für mich persönlich der Höhepunkt unseres gemeinsamen Schützenjahres 2026. Und die Dornenkrone am Timmelsjoch ist ein wichtiges Beispiel dafür, was wir gemeinsam auf den Weg bringen können. Die drei Schützenbünde, die Gemeinden und viele engagierte Menschen haben hier zusammengearbeitet“, schilderte Saurer.
Innerhalb unserer drei Schützenbünde können wir uns aufeinander verlassen und stellen gemeinsam etwas auf die Beine. Das ist die schönste Bilanz.
Landeskommandant Thomas Saurer
Ein gemeinsamer Auftritt für das historische Tirol verbirgt sich hinter dem Schützenkalender 2027. „Damit haben wir ein weiteres schönes gemeinsames Projekt verwirklicht. Er trägt erstmals das gemeinsame Logo des Verbandes Tiroler Schützen“, informierte Saurer, „somit zeigen wir auch nach außen, dass wir gut zusammenarbeiten“.
Alle Marketenderinnen 2027 auf einem Fleck
Ein weiterer Höhepunkt im nächsten Jahr ist das geplante Gesamttiroler Marketenderinnentreffen am 12. September in Matrei in Osttirol. „Unsere Marketenderinnen übernehmen innerhalb der Schützenkompanien zahlreiche wichtige Aufgaben. Sie leisten in allen Landesteilen großartige Arbeit und sind aus unserem Schützenwesen nicht wegzudenken. Umso mehr freut es mich, dass wir sie nächstes Jahr in Matrei in Osttirol zu einem großen gemeinsamen Treffen zusammenbringen können“, erklärte Saurer.
„Zusammenarbeit stärken“
Prinzipiell wolle der Verband Tiroler Schützen die erfolgreiche Zusammenarbeit im kommenden Jahr nicht nur fortsetzen, sondern auch durch weitere gemeinsame Projekte gezielt stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung der Jugend, die Unterstützung der Marketenderinnen, die Pflege der gemeinsamen Geschichte und Kultur sowie die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und Begegnungen. Die Eigenständigkeit der einzelnen Schützenbünde bleibe dabei „selbstverständlich gewährt“.
Übergabe vollzogen
Im Zuge des Landesausschusses wurde auch die turnusmäßige Übergabe des geschäftsführenden Vorsitzes an den Südtiroler Landeskommandanten Christoph Schmid offiziell vollzogen. „Ich übergebe den Vorsitz mit großer Freude an meinen Kameraden“, betonte Saurer, „ich bin überzeugt, dass wir unsere Zusammenarbeit auch unter seinem Vorsitz fortsetzen und mit neuen Projekten weiter stärken und vertiefen werden“. Auch der dritte Landeskommandant im Bunde, Enzo Cestari, war anwesend.
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