„Das war mein persönlicher Höhepunkt“

„Unsere Jungschützen und Jungmarketenderinnen haben uns gezeigt, wie einfach und selbstverständlich das Miteinander funktionieren kann. Das Alpenregionstreffen war für mich persönlich der Höhepunkt unseres gemeinsamen Schützenjahres 2026. Und die Dornenkrone am Timmelsjoch ist ein wichtiges Beispiel dafür, was wir gemeinsam auf den Weg bringen können. Die drei Schützenbünde, die Gemeinden und viele engagierte Menschen haben hier zusammengearbeitet“, schilderte Saurer.