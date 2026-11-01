Tiroler Schützenkalender 2027: Die Heimat im Bild

Neues Design, lebendige Tradition: Der Tiroler Schützenkalender 2027 erzählt in Bildern und Texten von Gemeinschaft, Geschichte und einem bewegten Jahr. Die von Verhaltensforscher Otto Koenig begründete Reihe reicht bis zum Jahrgang 1982 zurück. Die neue Ausgabe ist um zwölf Euro erhältlich.
Vorne das Bild, hinten seine Geschichte: Der Tiroler Schützenkalender lädt seit Jahrzehnten zum genaueren Hinschauen ein. Für 2027 versammelt er unter dem Motto „Wir Schützen bewegen!“ Aufnahmen aus dem historischen Tirol. Landeskommandant Major Thomas Saurer dazu: „Wir Schützen bewegen – beim Ausrücken und überall, wo wir Gemeinschaft leben, Tradition bewahren und Verantwortung übernehmen. Mit Herz und Überzeugung setzen wir uns für unsere Heimat ein und bewegen gesellschaftlich etwas. Wir gestalten Zukunft, indem wir unsere Werte weitergeben und täglich leben. Unser Schützenkalender 2027 zeigt, was uns ausmacht: Heimatliebe, die Kraft des Miteinanders und der gemeinsame Auftrag, unsere Werte in die Zukunft zu tragen.“
Ein Verhaltensforscher gilt als Begründer
Die Kalenderreihe begann mit dem Jahrgang 1982. Ins Leben gerufen hat sie der Verhaltensforscher Otto Koenig, der mit seinem Team ab Mitte der 1970er-Jahre Schützenfeste dokumentierte. Sein Interesse galt neben der Geschichte den Uniformen und Trachten der Kompanien. Die Verbindung von Fotografie und Wissen bleibt erhalten: Texte auf den Blattrückseiten erklären die Motive und ihre geschichtlichen Hintergründe.
Ein neuer Blick auf die Schützengemeinschaft
Die aktuelle Ausgabe widmet sich besonders dem 28. Alpenregionstreffen in Innsbruck. Auch Marketenderinnen, Nachwuchs und Andreas-Hofer-Gedenken finden Platz. Die Bildreise führt unter anderem zum Empfang der Kompanie Oberlienz in Wien, zum Staatsbesuch der deutschsprachigen Länder in Innsbruck und zur Initiative „Tirol“ anlässlich der Olympischen Winterspiele 2026. Die Rückseiten beleuchten außerdem die Partnerschaften mit dem Österreichischen Bundesheer und dem Österreichischen Schwarzen Kreuz. Ein weiterer Beitrag gilt der Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier in Südtirol. Zur neuen Gestaltung kommt erstmals das gemeinsame Logo des Verbandes Tiroler Schützen. Es steht für den Zusammenhalt der Schützen im historischen Tirol.
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