Tiroler Schützenkalender 2027: Die Heimat im Bild

Vorne das Bild, hinten seine Geschichte: Der Tiroler Schützenkalender lädt seit Jahrzehnten zum genaueren Hinschauen ein. Für 2027 versammelt er unter dem Motto „Wir Schützen bewegen!“ Aufnahmen aus dem historischen Tirol. Landeskommandant Major Thomas Saurer dazu: „Wir Schützen bewegen – beim Ausrücken und überall, wo wir Gemeinschaft leben, Tradition bewahren und Verantwortung übernehmen. Mit Herz und Überzeugung setzen wir uns für unsere Heimat ein und bewegen gesellschaftlich etwas. Wir gestalten Zukunft, indem wir unsere Werte weitergeben und täglich leben. Unser Schützenkalender 2027 zeigt, was uns ausmacht: Heimatliebe, die Kraft des Miteinanders und der gemeinsame Auftrag, unsere Werte in die Zukunft zu tragen.“