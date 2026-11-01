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Tradition neu im Blick

Tiroler Schützenkalender 2027: Die Heimat im Bild

Tirol
01.11.2026 19:00
Landeskommandant Thomas Saurer und Bundespressereferent Alexander Haider (li.) stellten den ...
Landeskommandant Thomas Saurer und Bundespressereferent Alexander Haider (li.) stellten den Schützenkalender 2027 inhaltlich zusammen.(Bild: BTSK)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Neues Design, lebendige Tradition: Der Tiroler Schützenkalender 2027 erzählt in Bildern und Texten von Gemeinschaft, Geschichte und einem bewegten Jahr. Die von Verhaltensforscher Otto Koenig begründete Reihe reicht bis zum Jahrgang 1982 zurück. Die neue Ausgabe ist um zwölf Euro erhältlich.

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Vorne das Bild, hinten seine Geschichte: Der Tiroler Schützenkalender lädt seit Jahrzehnten zum genaueren Hinschauen ein. Für 2027 versammelt er unter dem Motto „Wir Schützen bewegen!“ Aufnahmen aus dem historischen Tirol. Landeskommandant Major Thomas Saurer dazu: „Wir Schützen bewegen – beim Ausrücken und überall, wo wir Gemeinschaft leben, Tradition bewahren und Verantwortung übernehmen. Mit Herz und Überzeugung setzen wir uns für unsere Heimat ein und bewegen gesellschaftlich etwas. Wir gestalten Zukunft, indem wir unsere Werte weitergeben und täglich leben. Unser Schützenkalender 2027 zeigt, was uns ausmacht: Heimatliebe, die Kraft des Miteinanders und der gemeinsame Auftrag, unsere Werte in die Zukunft zu tragen.“

Eine Marketenderin und eine Jungmarketenderin der Schützenkompanie Pfunds – die Cousinen ...
Eine Marketenderin und eine Jungmarketenderin der Schützenkompanie Pfunds – die Cousinen Elisabeth und Johanna Mark – sind im Monat Juli des Tiroler Schützenkalenders 2027 zu sehen.(Bild: BTSK)

Ein Verhaltensforscher gilt als Begründer

Die Kalenderreihe begann mit dem Jahrgang 1982. Ins Leben gerufen hat sie der Verhaltensforscher Otto Koenig, der mit seinem Team ab Mitte der 1970er-Jahre Schützenfeste dokumentierte. Sein Interesse galt neben der Geschichte den Uniformen und Trachten der Kompanien. Die Verbindung von Fotografie und Wissen bleibt erhalten: Texte auf den Blattrückseiten erklären die Motive und ihre geschichtlichen Hintergründe.

Trommler des Südtiroler Schützenbundes bei der Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier zieren das ...
Trommler des Südtiroler Schützenbundes bei der Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier zieren das Kalenderblatt Dezember des Tiroler Schützenkalender 2027.(Bild: BTSK)

Ein neuer Blick auf die Schützengemeinschaft

Die aktuelle Ausgabe widmet sich besonders dem 28. Alpenregionstreffen in Innsbruck. Auch Marketenderinnen, Nachwuchs und Andreas-Hofer-Gedenken finden Platz. Die Bildreise führt unter anderem zum Empfang der Kompanie Oberlienz in Wien, zum Staatsbesuch der deutschsprachigen Länder in Innsbruck und zur Initiative „Tirol“ anlässlich der Olympischen Winterspiele 2026. Die Rückseiten beleuchten außerdem die Partnerschaften mit dem Österreichischen Bundesheer und dem Österreichischen Schwarzen Kreuz. Ein weiterer Beitrag gilt der Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier in Südtirol. Zur neuen Gestaltung kommt erstmals das gemeinsame Logo des Verbandes Tiroler Schützen. Es steht für den Zusammenhalt der Schützen im historischen Tirol.

Der Tiroler Schützenkalender 2027 ist beim Bund der Tiroler Schützenkompanien, Brixner Straße 1 ...
Der Tiroler Schützenkalender 2027 ist beim Bund der Tiroler Schützenkompanien, Brixner Straße 1 in Innsbruck, erhältlich: Tel. 0512/566610.(Bild: BTSK)
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