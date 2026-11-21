Tragedy in the Innviertel
23-Year-Old Fatally Injured in Head-On Collision
A tragic accident occurred early Saturday morning in the Innviertel region. In Zell an der Pram (Upper Austria), a 23-year-old and a 35-year-old were involved in a head-on collision for unknown reasons. The younger of the two men succumbed to his severe injuries at the scene of the accident.
The 35-year-old local resident was driving his car on Friday around 11:40 p.m. on the Innviertel B137 federal highway, traveling from Schärding toward Zell an der Pram. At the same time, a 23-year-old from Kopfing was driving his car in the opposite direction.
For reasons as yet unknown, the two vehicles collided head-on in the Stögen area, within the municipal boundaries of Zell an der Pram. The 23-year-old was so severely injured that he died at the scene of the accident. The 35-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was taken to Passau Hospital after receiving initial medical treatment.
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