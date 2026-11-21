Die SPÖ Tirol schwört sich am Samstag personell und inhaltlich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr ein: Bei einem außerordentlichen Landesparteitag in der WM-Halle in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wird Landeshauptmannstellvertreter und Parteichef Philip Wohlgemuth ohne Konkurrenz zum Spitzenkandidaten gewählt werden.
Der Tiroler SPÖ-Chef muss sich gegen keine Gegenkandidatin und keinen Gegenkandidaten durchsetzen. Für den 39-Jährigen dürfte einer hohen Zustimmung damit nichts im Wege stehen. Sein Vorgänger Georg Dornauer wurde 2022 bei einem Landesparteitag in Schwaz mit rund 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gekürt.
Künftige Schwerpunkte festlegen
Darüber hinaus sollen beim außerordentlichen Landesparteitag die Grundpfeiler des SPÖ-Wahlprogramms für die Landtagswahl bzw. die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt werden.
Videobotschaft von Marterbauer
Neben einer Videobotschaft des Finanzministers und künftigen Vizekanzlers Markus Marterbauer wird am Samstag mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Klubobmann Philip Kucher auch die neue interimistische Doppelspitze der Bundespartei erwartet.
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