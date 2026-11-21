Der Tiroler SPÖ-Chef muss sich gegen keine Gegenkandidatin und keinen Gegenkandidaten durchsetzen. Für den 39-Jährigen dürfte einer hohen Zustimmung damit nichts im Wege stehen. Sein Vorgänger Georg Dornauer wurde 2022 bei einem Landesparteitag in Schwaz mit rund 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gekürt.