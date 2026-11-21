Formula 1 in Las Vegas
Antonelli Sets Fastest Lap – but Pole Goes to Verstappen
Red Bull star Max Verstappen clinched pole position at the Las Vegas Grand Prix. Although Mercedes rookie Kimi Antonelli set the fastest time on Friday (local time), he will receive a grid penalty due to an engine change and will start the race from sixth position. It was a bitter disappointment for Ferrari.
Next to pole-sitter Max Verstappen is the second Mercedes driven by George Russell. Since Formula 1’s return to Las Vegas, the winner has always come from the front row of the grid.
On the second row are dethroned world champion Lando Norris in the McLaren and Isack Hadjar in the other Red Bull. The race takes place on Saturday (Sunday, 5 a.m. CET/live on the sportkrone.at live ticker) in Las Vegas.
Here is the starting grid for the Las Vegas Grand Prix:
For Verstappen, this is the 51st pole of his career. “We had a solid qualifying session. Being on the front row is very good for us,” said the Dutchman, who triumphed last year in the U.S. gambling metropolis, clearly ahead of Russell and Antonelli.
Disappointment for Ferrari
The two Ferrari drivers, Charles Leclerc and Lewis Hamilton, failed to advance to the final segment of qualifying and finished in eleventh and twelfth place based on their times.
However, since Oscar Piastri (McLaren) must also serve a grid penalty and will be moved back ten spots, the Ferrari duo will move up one position. Thanks to the long straights, however, overtaking maneuvers should be well within reach during the floodlit spectacle in Las Vegas.
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