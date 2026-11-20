Victories for Voitsberg, FAC, Kapfenberg

For newly promoted Voitsberg, Paolo Jager (44th) and Andreas Radics (65th) found the net in St. Pölten. The West Styrian team moved up to seventh place with 18 points, while the Lower Austrians sit in twelfth place with 15 points. In Floridsdorf, Simon Filipovic (13th), Mario Vucenovic (80th), and Tomislav Glavan (86th) led the FAC to victory against the “second Violets” squad. Marco Hausjell scored from the penalty spot (69th) for Austria, who finished the match with ten men after Lars Stöckl received a yellow-red card. The Young Violets (23) remain in third place, while the FAC (17) is in eighth.