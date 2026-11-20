Second Division
League-leading Blau-Weiß Linz crushes Rapid II
The soccer showdown between Grün-Weiß and Blau-Weiß produced a clear winner. The Linz-based Second Division leader won 6-1 on Friday evening in Vienna against SK Rapid’s second team. Blau-Weiß has temporarily extended its lead over Vienna—which doesn’t play until Saturday—to eight points. FAC defeated the Young Violets 3–1 at home, while Voitsberg secured a 2–0 victory in St. Pölten. Kapfenberg earned three points in the basement battle against Wels.
Philipp Moizi initially put Rapid II ahead (13th minute). But goals by Jacob Collmann (15th, 32nd) and Romeo Vucic (22nd) within 17 minutes gave the Linz team a 3-1 halftime lead. After the break, Dario Kreiker (49th), David Riegler (70th), and Nico Grimbs (80th) also scored for the Upper Austrians, who thus celebrated their fifth straight victory (with a goal differential of 20–2).
Victories for Voitsberg, FAC, Kapfenberg
For newly promoted Voitsberg, Paolo Jager (44th) and Andreas Radics (65th) found the net in St. Pölten. The West Styrian team moved up to seventh place with 18 points, while the Lower Austrians sit in twelfth place with 15 points. In Floridsdorf, Simon Filipovic (13th), Mario Vucenovic (80th), and Tomislav Glavan (86th) led the FAC to victory against the “second Violets” squad. Marco Hausjell scored from the penalty spot (69th) for Austria, who finished the match with ten men after Lars Stöckl received a yellow-red card. The Young Violets (23) remain in third place, while the FAC (17) is in eighth.
Kapfenberg secured an important 1-0 home win against Hertha Wels. Adrian Marinovic broke the deadlock for the Styrians just over an hour into the game (59th minute). Antonio Sokcevic, playing for the hosts, received two yellow cards within four minutes in the closing stages and was sent off. While KSV, now with 11 points, moved past Rapid II (8) into 14th place, the Wels team (8) remains in last place after its fourth straight loss. In the evening match, Austria Salzburg will host Admira.
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