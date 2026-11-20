Danach folgte der Anruf ...

Im Anschluss erhielt er einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die ihn telefonisch dazu verleitete, mehrere Freigaben zu erteilen. Damit entstand dem Opfer ein Schaden in der Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages, teilte die Polizei am Freitag mit. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange.