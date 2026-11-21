Eltern, Interessenvertretungen und Politik pochen in seltener Einigkeit auf Anhebung der Budgetquote aus dem Jahr 1992.
Während der Bedarf an sonderpädagogischer Förderung wächst, sind die vom Bund vorgesehenen Mittel für Lehrerstunden seit 1992 durch einen starren Quotendeckel von 2,7 Prozent aller Pflichtschüler begrenzt. Der tatsächliche Bedarf liegt längst deutlich darüber, nämlich bei 5,6 Prozent. Darauf wies gestern am Tag der Kinderrechte eine breite Allianz von Institutionen und aller im Landtag vertretenen Parteien hin.
„Die gemeinsame Botschaft ist eindeutig: Es braucht konkrete Schritte statt weiterer Verzögerungen. Kinder brauchen die Unterstützung, die ihnen zusteht – rechtzeitig, verlässlich und entsprechend ihrem tatsächlichen Bedarf“, wurde betont.
Die Bildungspolitik, speziell für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, bleibt weiter eine Baustelle.
Sylvia Andrich, ArGe-AniT
„Ungeachtet unterschiedlicher bildungspolitischer Positionen“ bestehe Einigkeit darüber, „dass der bestehende Versorgungsnotstand beendet und die notwendigen (sonder-)pädagogischen Ressourcen vom Bund rasch angehoben werden müssen.“ Die bisherige Mangelversorgung habe erhebliche Konsequenzen für Kinder, Familien und Pädagogen im gesamten Pflichtschulbereich „und verursacht darüber hinaus weitreichende Folgekosten im Sozial- und Gesundheitswesen“. Die Anhebung des Quotendeckels sei im Programm der Bundesregierung festgeschrieben, „allerdings unter Budgetvorbehalt“, erläuterte Roman Scamoni vom Verein Integration Tirol.
Seltene Einigkeit aller sechs Tiroler Parteien im Landtag
Man könne nicht bis zum Finanzausgleich oder bis zur nächsten Bildungsreform warten. Der Bund müsse sofort zusätzliche Mittel bereitstellen. Alle sechs Tiroler Parteien kündigten Initiativen im Landtag an.
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