Während der Bedarf an sonderpädagogischer Förderung wächst, sind die vom Bund vorgesehenen Mittel für Lehrerstunden seit 1992 durch einen starren Quotendeckel von 2,7 Prozent aller Pflichtschüler begrenzt. Der tatsächliche Bedarf liegt längst deutlich darüber, nämlich bei 5,6 Prozent. Darauf wies gestern am Tag der Kinderrechte eine breite Allianz von Institutionen und aller im Landtag vertretenen Parteien hin.