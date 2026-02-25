Wirbel um Tiroler Sonderschulen und Inklusion

Mit einigen Vorwürfen zum Thema Inklusion sieht sich die Tiroler Volkspartei konfrontiert. Das Tiroler Teilhabegesetz soll geändert werden. Die Opposition schäumt.
Scharf kritisiert wird Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) in Reaktion auf ihr kürzlich gegebenes Interview in der „Krone“ bezüglich Sonderschulen und Inklusion von den Neos. Als ehemalige Sonderschullehrerin und Sonderschulleiterin wisse die pinke Klubobfrau Birgit Obermüller aus erster Hand, welch herausragende Arbeit in unseren Sonderschulen geleistet werde: „Auch ich bin für den Erhalt von Sonderschulen eingetreten, solange die Rahmenbedingungen und Ressourcen für Kinder mit großem Unterstützungsbedarf in den Regelschulen einfach noch nicht passen. Die ÖVP hat jedoch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft versucht, daran etwas zu ändern.“
Die ÖVP hat jedoch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft versucht, an den Rahmenbedingungen etwas zu ändern.
Klubobfrau Birgit Obermüller (Neos)
Kritik gibt es auch von der Liste Fritz: „Wenn ÖVP-Bildungslandesrätin Cornelia Hagele jetzt über überforderte Lehrkräfte klagt, dann ist das Problem ganz alleine hausgemacht“, sagt Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider.
Und weiter: „Jahrelang hat die ÖVP Inklusion und damit Chancengleichheit nicht ernst genommen und zulange auf den Erhalt der Sonderschulen fokussiert.“ Die Änderung des Teilhabegesetzes sei ein weiterer Rückschritt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.