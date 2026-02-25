Wirbel um Tiroler Sonderschulen und Inklusion

Scharf kritisiert wird Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) in Reaktion auf ihr kürzlich gegebenes Interview in der „Krone“ bezüglich Sonderschulen und Inklusion von den Neos. Als ehemalige Sonderschullehrerin und Sonderschulleiterin wisse die pinke Klubobfrau Birgit Obermüller aus erster Hand, welch herausragende Arbeit in unseren Sonderschulen geleistet werde: „Auch ich bin für den Erhalt von Sonderschulen eingetreten, solange die Rahmenbedingungen und Ressourcen für Kinder mit großem Unterstützungsbedarf in den Regelschulen einfach noch nicht passen. Die ÖVP hat jedoch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft versucht, daran etwas zu ändern.“