Die Superlative, mit denen Styriarte-Chef Mathis Huber das Festival 2027 präsentiert, wollen kein Ende nehmen. Acht neue Kuratoren haben das Programm – vor allem an den Rändern – erweitert, und so stehen von 25. Juni bis 25. Juli einige Novitäten am Spielplan. „Fantastisch“ lautet folgerichtig das Festival-Motto.
„Das Festival 2027 stellt den Next-Level-Standard für das Haus Styriarte dar“, kommt Mathis Huber aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Alte Musik, Neue Musik, Pop, Jazz, Crossover mischen sich unter die Klassik und bringen interessante Paarungen hervor.
Ganze 11 der insgesamt 38 Produktionen wurden von den Kuratoren (zu denen etwa Moritz Weiß, Peter Jakober, Sabine Radermacher, Matthias Liener und Alon Sariel zählen) eingebracht. Darunter befindet sich ein eigens in Auftrag gegebenes Musical mit den Hits von Steffi Werger, ein Klezmer-Zirkus, italienische Musik aus dem 14. Jahrhundert oder ein Zusammenführen von Bach und Stockhausen.
Schwerpunkt zum Beethoven-Jahr
Dazwischen wird anlässlich seines 200. Todestages viel Beethoven zu hören sein, etwa vom Ensemble Zefiro unter Alfredo Bernardini, von Bernd Glemser und Ragna Schirmer, der Compagnia di Punto, dem Oberton String Octet. Als Höhepunkt wartet die „Missa solemnis“ mit dem Schönberg Chor und Michael Hofstetter in Stainz. „Vier Beethoven-Symphonien werden zu hören sein – alle in einer speziellen Fassung“, verspricht Huber.
Auch Schubert findet sich im Styriarte-Programm: Ina Regen und Karl Markovics setzen sich mit der Sehnsucht in seinen Liedern auseinander; eine Schubert-Promenade führt Gehfreudige vier Stunden lang quer durch Graz. Dem Manierismus huldigt ein klingender Stadtspaziergang unter dem Titel „Fantastisches Graz“. Richtig wandern kann man dann zur Burgruine Waxenegg (Anger), wo das Gugg Piano Duo und Ursula Strauss mit Mendelssohns und Shakespeares „Sommernachtstraum“ warten. Ebenfalls wieder im Programm, die musikalische Radtour durch Graz.
Ein Klangfest wartet am 5. Juli im Schloss Eggenberg, wo Musik von Klaus Lang und Timea Urban auf Mittelalterliches und Barockes trifft. Cameron Carpenter setzt sich mit Bach auseinander, Kristina Miller mit Liszt, Art House 17 widmen sich Vivaldi, und Mei-Ann Chen stellt sich mit dem Styriarte Youth Orchestra der „Symphonie fantastique“ von Berlioz.
Festival ohne Genregrenzen
Jazzig wird es mit den King‘s Singers, dem Miloš Milojević Quintett und Eddie Luis, der sich zum Festival-Start dem Berlin der 1920er widmet. Pop hält mit Michael Jackson Einzug, den Elisabeth Fuchs mit einem Symphonic Tribute ehrt, und die Hot Rod Show des Kodachrome Quartets steht mit einer Uraufführung ganz im Zeichen der aufgemotzten Fahrzeuge.
Für das junge Publikum sind zwei Produktionen geplant, für Weltenbummler ein Abend an „Fernen Orten“ und für Puristen ein archaischer Abend in Arkadien. Ebenfalls auf dem Programm: die Orgelreise mit Peter Waldner und Geigenklänge von Lina Tur Bonet.
Herausragend werden wohl auch die „Carmina Burana“ unter Patrick Hahn, das Zusammenspiel von Barockmusik und Schwerelosigkeit in der Produktion „Aria“ sowie das Finale mit Jordi Savall und Purcells „The Fairy Queen“ sein.
Das detaillierte Programm findet man auf styriarte.com, die Karten sind ab sofort erhältlich.
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