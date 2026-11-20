Ein Klangfest wartet am 5. Juli im Schloss Eggenberg, wo Musik von Klaus Lang und Timea Urban auf Mittelalterliches und Barockes trifft. Cameron Carpenter setzt sich mit Bach auseinander, Kristina Miller mit Liszt, Art House 17 widmen sich Vivaldi, und Mei-Ann Chen stellt sich mit dem Styriarte Youth Orchestra der „Symphonie fantastique“ von Berlioz.

Festival ohne Genregrenzen

Jazzig wird es mit den King‘s Singers, dem Miloš Milojević Quintett und Eddie Luis, der sich zum Festival-Start dem Berlin der 1920er widmet. Pop hält mit Michael Jackson Einzug, den Elisabeth Fuchs mit einem Symphonic Tribute ehrt, und die Hot Rod Show des Kodachrome Quartets steht mit einer Uraufführung ganz im Zeichen der aufgemotzten Fahrzeuge.