Here are the draw pots
Nations League excitement: LIVE draw in Nyon
Von krone Sport
Pure excitement in the Nations League: The quarterfinal matchups for the UEFA competition will be drawn today in Nyon. It kicks off at 12 p.m., and we’ll be reporting live (live updates below).
The pot containing the group winners includes Germany, France, England, and Portugal. The second pot includes Spain, Belgium, Norway, and the Netherlands. The only restriction on the draw: Two teams that faced each other in the group stage cannot be drawn against each other.
Here’s the live ticker:
The quarterfinals will be played in late March 2027. The winners will advance to the Final Four of the tournament, which runs from June 9 to 13.
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