Hohe Lebensmittel-, Wohn- und Energiekosten bringen Tirols Beschäftigte zunehmend unter Druck. Eine aktuelle AK-Umfrage zeigt: 35 Prozent kommen mit ihrem Haushaltseinkommen nur schwer oder sehr schwer aus. Besonders betroffen sind Frauen und Menschen unter 40 Jahren.
Die hohen Lebenshaltungskosten hinterlassen dramatische Spuren: Für viele Beschäftigte in Tirol wird es zunehmend schwieriger, den Alltag finanziell zu bewältigen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts im Auftrag der Arbeiterkammer Tirol.
Demnach hat sich die Lebenssituation für knapp ein Drittel der Befragten in den vergangenen drei Jahren verschlechtert. 35 Prozent geben an, mit ihrem monatlichen Haushaltseinkommen eher schlecht oder sehr schlecht auszukommen.
Besonders stark betroffen seien Frauen sowie jüngere Beschäftigte unter 40 Jahren. Hohe Mieten, steigende Lebensmittelpreise und teure Energie- und Treibstoffkosten setzen viele Haushalte unter Druck.
Kaum Geld am Monatsende übrig
Wie angespannt die finanzielle Situation vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, zeigen die konkreten Zahlen: 29 Prozent der Befragten haben am Ende des Monats kein oder kaum Geld auf ihrem Konto übrig. Für 13 Prozent ist das jeden Monat Realität, weitere 16 Prozent erleben diese Situation in den meisten Monaten des Jahres.
Jeder Zweite hat heute weniger Geld zur Verfügung als noch vor drei Jahren.
Erwin Zangerl, Tiroler AK-Präsident
Bild: Christof Birbaumer
Auch der Blick auf die vergangenen drei Jahre fällt ernüchternd aus. Die Hälfte der Befragten verfügt heute über weniger Geld als noch 2023. Bei 26 Prozent ist das verfügbare Einkommen sogar deutlich gesunken.
Die finanziellen Turbulenzen bleiben dabei nicht ohne Folgen: 34 Prozent der Befragten mussten innerhalb der vergangenen zwölf Monate aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten ihr Konto überziehen oder sich Geld ausleihen.
AK warnt vor wachsendem Wohlstandsverlust
Für Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl bestätigen die Ergebnisse die Warnungen der vergangenen Jahre. Die Krisen und die anhaltende Teuerung hätten deutliche Spuren hinterlassen. Insbesondere die hohen Wohn-, Lebensmittel-, Energie- und Treibstoffkosten würden zunehmend zum Problem.
„Wohlstand geht verloren“, fasst der AK-Boss die Entwicklung zusammen. Bereits zu Jahresbeginn habe man darauf hingewiesen, dass es in vielen Berufsgruppen aufgrund der hohen Inflation zu realen Lohnverlusten gekommen sei, die bis heute nicht vollständig ausgeglichen wurden.
Aus Sicht der Arbeiterkammer brauche es deshalb rasch wirksame Maßnahmen. Zangerl fordert insbesondere größere Anstrengungen für leistbares Wohnen sowie konkrete Ergebnisse bei der Bekämpfung des Tirol- und Österreichaufschlags und bei den Einheimischentarifen.
Finanzielle Sorgen belasten Gesellschaft
Neben den unmittelbaren finanziellen Folgen sieht Zangerl auch gesellschaftliche Risiken. Die anhaltenden Krisen seit 2020 würden nicht nur den Wohlstand verringern, sondern auch die Politikverdrossenheit verstärken.
Die dauerhafte Sorge, ob das Einkommen noch für die laufenden Ausgaben reicht, könne zudem die psychische und körperliche Gesundheit belasten.
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