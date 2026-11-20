Kaum Geld am Monatsende übrig

Wie angespannt die finanzielle Situation vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, zeigen die konkreten Zahlen: 29 Prozent der Befragten haben am Ende des Monats kein oder kaum Geld auf ihrem Konto übrig. Für 13 Prozent ist das jeden Monat Realität, weitere 16 Prozent erleben diese Situation in den meisten Monaten des Jahres.