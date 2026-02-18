Illegale Beauty-Behandlungen in Keller aufgeflogen

Zu einem illegalen Schönheitstempel haben drei Frauen den Keller einer Wohnung in Wiener Neustadt umgebaut. Seit Juli des Vorjahres haben sie ihren Kunden für die Botox- oder Hyaluronsäure-Injektionen teils hohe Beträge abgeknöpft. Doch keiner der drei Frauen hat für die ästhetischen Behandlungen die erforderliche Ausbildung. Mehr noch: Die im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellten Substanzen sind zu einem Großteil in Österreich gar nicht zugelassen.