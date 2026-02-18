Illegale Beauty-Behandlungen in Keller aufgeflogen

Monatelang sollen drei Frauen im Alter von 31, 37 und 60 Jahren hochpreisige Schönheitseingriffe in einem Keller im niederösterreichischen Wiener Neustadt durchgeführt haben – keine von ihnen kann jedoch eine entsprechende Ausbildung vorweisen. Eine Frau sitzt nun in Haft.
Zu einem illegalen Schönheitstempel haben drei Frauen den Keller einer Wohnung in Wiener Neustadt umgebaut. Seit Juli des Vorjahres haben sie ihren Kunden für die Botox- oder Hyaluronsäure-Injektionen teils hohe Beträge abgeknöpft. Doch keiner der drei Frauen hat für die ästhetischen Behandlungen die erforderliche Ausbildung. Mehr noch: Die im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellten Substanzen sind zu einem Großteil in Österreich gar nicht zugelassen.
Festnahme und Anzeigen
Die 31-jährige Hauptbeschuldigte, gegen die auch wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs ermittelt wird, wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die anderen beiden Frauen werden angezeigt. Das Trio ist teilweise geständig.
Die Polizei ersucht Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen durch eine dortige Behandlung erlitten haben, sich beim Landeskriminalamt unter 059133/30-3333 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.