Über 3000 Kinder profitierten

In den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 haben insgesamt 3205 Grazer Kinder den Bonus in Anspruch genommen. Die Rückmeldungen waren hervorragend: 95 Prozent der befragten Eltern bewerteten das Projekt mit „sehr gut“ oder „gut“. 70 Prozent gaben an, dass der Gutschein den entscheidenden Anreiz für den Fahrradkauf gegeben hat. „Ich weiß, dass viele Familien derzeit jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Gerade deshalb fällt mir diese Entscheidung besonders schwer. Der Kinder-Radlbonus war eines meiner Herzensprojekte und hat Tausende Familien unterstützt. Aber ich übernehme Verantwortung, auch wenn es schmerzt. Unser Anspruch ist, sinnvoll zu sparen statt rücksichtslos zu kürzen“, so Schwentner.