Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) muss eines ihrer Lieblingsprojekte und Wahlkampf-Aushängeschilder wegen Spardrucks einstampfen: Nach einem Pilotjahr und zwei Schuljahren wird der „Kinder-Radlbonus“ mit jährlichen Projektkosten von zuletzt rund 480.000 Euro mit dem laufenden Schuljahr eingestellt.
Das österreichweit einzigartige Projekt erleichterte Kindern den Zugang zum Radfahren und unterstützte Familien beim Fahrradkauf finanziell. Alle Grazer Kinder in dritten Klassen konnten eine Förderung für den Kauf eines Rades in Anspruch nehmen.
„Besonders schwierige Entscheidung“
In einer Aussendung am Freitag hieß es, es sei eine „besonders schwierige Entscheidung“ gewesen. Eine Fortführung des Projekts sei finanziell aber nicht mehr möglich. „Mit dem Verzicht auf diese freiwillige Leistung leistet auch das Verkehrsressort einen Beitrag zum notwendigen Sparkurs der Stadt. Bereits ausgestellte Gutscheine behalten ihre Gültigkeit“, hieß es.
Über 3000 Kinder profitierten
In den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 haben insgesamt 3205 Grazer Kinder den Bonus in Anspruch genommen. Die Rückmeldungen waren hervorragend: 95 Prozent der befragten Eltern bewerteten das Projekt mit „sehr gut“ oder „gut“. 70 Prozent gaben an, dass der Gutschein den entscheidenden Anreiz für den Fahrradkauf gegeben hat. „Ich weiß, dass viele Familien derzeit jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Gerade deshalb fällt mir diese Entscheidung besonders schwer. Der Kinder-Radlbonus war eines meiner Herzensprojekte und hat Tausende Familien unterstützt. Aber ich übernehme Verantwortung, auch wenn es schmerzt. Unser Anspruch ist, sinnvoll zu sparen statt rücksichtslos zu kürzen“, so Schwentner.
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