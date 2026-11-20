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“Short and sweet”: Feller announces his decision
Manuel Feller has made a decision: The ÖSV star will not compete in Sunday’s slalom in Gurgl. “Short and sweet: Unfortunately, I won’t be able to race,” said the Tyrolean.
“Two weeks ago, we pushed it a bit too far, and we paid the price,” Feller said on Friday after training for the second men’s alpine skiing slalom of the season in the Ötztal valley in Tyrol.
Heine Steps In
In place of the 34-year-old Tyrolean, Oscar Heine from Carinthia will join the ÖSV squad.
Feller: “I’m not ready”
He wants to be in top shape and enjoy himself at the start, emphasized Feller, the 2023 Gurgl winner. “Physically and as a skier, I’m not ready to compete with the world’s best.”
His focus is now on the slalom in Val d’Isère in three weeks. By attempting to kick off the season in Tyrol after all, he had recently pushed his body to its limits. “I’ll do one more day of training tomorrow and then take a week off from skiing,” Feller said. For him, that means intensive conditioning and rehabilitation training.
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