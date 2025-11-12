Glen Powell holte sich Tipps von Arnie und Cruise

Glen Powell, Star des neuen Science-Fiction-Films „The Running Man“, hat sich für die Rolle bei berühmten Kollegen Tipps geholt.
Nein, er habe sich keinen österreichischen Akzent und große Muskelpakete zugelegt, um Arnold Schwarzenegger nachzuahmen, witzelte der 37-Jährige im dpa-Interview. Er habe den Ex-Terminator aber um Erlaubnis und um seinen Segen gebeten, erzählte Powell.
„Einer der größten Stars der Welt“
Schließlich war Schwarzenegger 1987 sein Vorgänger in der Verfilmung des dystopischen Stephen-King-Klassikers „The Running Man“ – und damals „einer der größten Stars der Welt“, sagte der amerikanische Schauspieler.
In der Neuverfilmung (Kinostart 13.11.) spielt Powell unter der Regie von Edgar Wright den Arbeiter Ben Richards, der bei einem brutalen Spielewettbewerb mitmacht, um mit der erhofften Geldprämie für seine kranke Tochter zu sorgen. In der Hit-Show „The Running Man“ müssen Teilnehmer 30 Tage lang um ihr Leben rennen, während Profikiller ihnen nachstellen.
Schwarzenegger-Muskeln nicht Vorbild
„Das ist die körperlichste Rolle, die ich in meiner ganzen Karriere je gespielt habe“, sagte Powell mit Blick auf die vielen Stunts.
Tom Cruise (63), der für seine eigenen Stunts bekannt ist, habe ihm einen wichtigen Rat gegeben, sagte Powell: „Mache deinen Körper bulletproof, denn du wirst einige Schläge einstecken.“ Arnolds Muskelpakete seien nicht sein Vorbild gewesen, aber für taktische Fitness habe er sehr viel trainiert, so Powell.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.