Glen Powell holte sich Tipps von Arnie und Cruise

Nein, er habe sich keinen österreichischen Akzent und große Muskelpakete zugelegt, um Arnold Schwarzenegger nachzuahmen, witzelte der 37-Jährige im dpa-Interview. Er habe den Ex-Terminator aber um Erlaubnis und um seinen Segen gebeten, erzählte Powell.

„Einer der größten Stars der Welt“

Schließlich war Schwarzenegger 1987 sein Vorgänger in der Verfilmung des dystopischen Stephen-King-Klassikers „The Running Man“ – und damals „einer der größten Stars der Welt“, sagte der amerikanische Schauspieler.