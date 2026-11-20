Riesenrad dreht sich am Domplatz

Auch am Domplatz geht es am Freitag los: Dort soll sich erstmals ein 36 Meter hohes Riesenrad drehen. Eine Fahrt kostet drei Euro. Das Fahrgeschäft bleibt bis einschließlich 6. Jänner stehen. Der Eislaufplatz „Eiszauber“ findet dort in dieser Saison hingegen nicht statt.