St. Pöltens Christkindlmarkt öffnet am Freitag – mit einer besonderen Geschenkaktion: Am Wunschbaum hängen Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus Betreuungseinrichtungen. Besucher können sie erfüllen. Auch das Riesenrad am Domplatz nimmt seinen Betrieb auf.
Keine Kugeln, sondern Kinderwünsche machen diesen Baum so besonders. Der sogenannte Wunschbaum ist eine der Besonderheiten des Christkindlmarktes, der am Freitag am St. Pöltner Rathausplatz eröffnet. Besucher können damit Kindern und Jugendlichen eine Weihnachtsfreude bereiten, für die ein Geschenk keine Selbstverständlichkeit ist.
Die Wunschzettel stammen aus St. Pöltner Kinder- und Jugendhilfe- sowie Betreuungseinrichtungen und dem Mutterkindheim der Caritas. Den Baum stellt die Firma Christbaum Erlebniswald zur Verfügung.
Wunsch auswählen und Geschenk besorgen
Wer mitmachen möchte, nimmt einen Wunschzettel und trägt sich beim Kinderfreunde-Punschstand mit Namen, Telefonnummer und Wunschzettel-Nummer in die Teilnehmerliste ein.
Anschließend wird das Geschenk besorgt, verpackt und der Wunschzettel gut sichtbar am Paket befestigt. Eine persönliche Karte oder Nachricht kann beigelegt werden. Abzugeben sind die Geschenke bis spätestens 11. Dezember im Tourismusbüro am Rathausplatz, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr.
Eröffnung mit Beleuchtung des Weihnachtsbaums
Der Christkindlmarkt startet am Freitag, 20. November, um 12 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit der traditionellen Erstbeleuchtung des großen Weihnachtsbaums folgt um 17 Uhr.
Die Fichte stammt von Familie Schweiger aus Ramsau und ist rund 50 Jahre alt. Nach dem Schnitt maß sie etwa 25 Meter. Da ein Teil des Stammes im Boden verankert ist, ragt sie am Rathausplatz rund 20 Meter in die Höhe.
Kinderwerkstatt und Musik bis 23. Dezember
Bis einschließlich 23. Dezember warten Kunsthandwerk, Kulinarik und eine Kinderwerkstatt zum Keksebacken, Basteln und Malen. Freitags und samstags ist jeweils um 17 Uhr der Kasperl zu Gast. Donnerstags bis samstags gibt es von 18 bis 20 Uhr Musik auf der Bühne.
Regulär ist der Markt montags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr und freitags bis sonntags von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Die Kunsthandwerksstände schließen um 20 Uhr.
Riesenrad dreht sich am Domplatz
Auch am Domplatz geht es am Freitag los: Dort soll sich erstmals ein 36 Meter hohes Riesenrad drehen. Eine Fahrt kostet drei Euro. Das Fahrgeschäft bleibt bis einschließlich 6. Jänner stehen. Der Eislaufplatz „Eiszauber“ findet dort in dieser Saison hingegen nicht statt.
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