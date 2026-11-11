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36 Meter über Stadt

Riesenrad statt Eiszauber am St. Pöltner Domplatz

Niederösterreich
11.11.2026 15:12
Noch steht das Riesenrad nur dank KI am St. Pöltner Domplatz. In wenigen Tagen wird es ...
Noch steht das Riesenrad nur dank KI am St. Pöltner Domplatz. In wenigen Tagen wird es Wirklichkeit: Ab 20. November sollen Besucher die Innenstadt aus 36 Metern Höhe erleben können.(Bild: KI-generierte Visualisierung: Marketing St. Pölten GmbH)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

St. Pölten bekommt eine neue Adventattraktion: Ab 20. November soll sich auf dem Domplatz ein 36 Meter hohes Riesenrad drehen. Eine Fahrt kostet drei Euro. Der „Eiszauber“ findet dort heuer hingegen nicht statt.

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Der Dom zum Greifen nah, darunter die Lichter der Innenstadt: Am St. Pöltner Domplatz geht es in dieser Adventzeit hoch hinaus. Ab 20. November soll ein Riesenrad erstmals an diesem Standort seine Runden drehen. Bis einschließlich 6. Jänner bleibt es im nördlichen Bereich des Platzes stehen.

36 Meter hoch ist das Fahrgeschäft, insgesamt finden 104 Personen darin Platz. Es stammt von Schausteller Ludwig Rieger, der auch beim St. Pöltner Volksfest mit mehreren Fahrgeschäften vertreten ist.

Drei Euro für den Blick über die Dächer
Eine Fahrt kostet drei Euro. „Wir haben uns ganz bewusst für einen besonders günstigen Preis entschieden“, erklärt Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. Das Angebot richte sich vor allem an Familien, Jugendliche, Senioren und Besucher der Innenstadt.

Bei den Betriebszeiten wollen die Organisatoren auf Gottesdienste und andere Veranstaltungen am Domplatz Rücksicht nehmen.

Ein Kombiticket soll den Besuch des Christkindlmarkts am Rathausplatz und eine Fahrt mit dem ...
Ein Kombiticket soll den Besuch des Christkindlmarkts am Rathausplatz und eine Fahrt mit dem Riesenrad verbinden.(Bild: Gerald Weixelbraun)

Auf dem Domplatz gibt es damit heuer ein anderes Winterprogramm: Während das Riesenrad für Ausblicke über die Dächer sorgen soll, entfällt der dortige Eislaufplatz „Eiszauber“.

Sonderaktionen für Schulen und Vereine geplant
Über den regulären Betrieb hinaus sind spezielle Fahrmöglichkeiten für Schulen, soziale Einrichtungen und Vereine vorgesehen. Auch die Kaufmannschaft soll eingebunden werden. Ziel ist es, Besucher in die Innenstadt zu bringen und die Fahrt mit Einkäufen, einem Gastronomiebesuch oder einem Abstecher zum Weihnachtsmarkt am Rathausplatz zu verbinden.

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Das neue Angebot ergänzt das bestehende Adventprogramm und schafft einen zusätzlichen kulturtouristischen Anziehungspunkt im Herzen der Innenstadt.

Michael Bachel, Leiter des städtischen Veranstaltungsservice

Fahrt und Heißgetränk um fünf Euro
Für fünf Euro ist ein Kombipaket aus Riesenradfahrt und Heißgetränk geplant. Das Getränk kann beim Christkindlmarkt am Rathausplatz oder im Lokal „das Römer“ eingelöst werden. Beim Kauf von St. Pölten Gutscheinen im Wert von 100 Euro gibt es zudem eine kostenlose Fahrt.

Die geplanten Öffnungszeiten
Montags, dienstags, mittwochs und freitags dreht sich das Riesenrad von 16 bis 20 Uhr. An den Wochenmarkttagen Donnerstag und Samstag ist zusätzlich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen sind Fahrten von 13 bis 20 Uhr vorgesehen. 

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gelten Sonderzeiten. Am 24. Dezember dreht es sich von 9 bis 14 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr und von 19 bis 1 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner steht die Attraktion hingegen still.

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