Riesenrad statt Eiszauber am St. Pöltner Domplatz

Die geplanten Öffnungszeiten

Montags, dienstags, mittwochs und freitags dreht sich das Riesenrad von 16 bis 20 Uhr. An den Wochenmarkttagen Donnerstag und Samstag ist zusätzlich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen sind Fahrten von 13 bis 20 Uhr vorgesehen.

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gelten Sonderzeiten. Am 24. Dezember dreht es sich von 9 bis 14 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr und von 19 bis 1 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner steht die Attraktion hingegen still.