JuPet Brettspiele erweitert seinen St. Pöltner Spieleladen um ein Kaffeehaus. Die „Spielbar – Taverne zum rollenden Würfel“ eröffnet am 5. Dezember. Neben Pizza, Brettspielen und Sammelkarten sollen künftig auch Kunst und Live-Musik ein breiteres Publikum ansprechen.
Dauerte die Spielrunde länger, wurde bisher oft Essen bestellt. Künftig kommt es aus der eigenen Küche: JuPet Brettspiele, Treffpunkt für Fans von Magic, Pokémon und Co. in St. Pölten, eröffnet am 5. Dezember ab 11 Uhr die „Spielbar – Taverne zum rollenden Würfel“ in der Josefstraße 29b.
„Der Zulauf bei unseren regelmäßigen Events wird immer größer“, erklärt Julian Diendorfer. Manche Gäste verbringen je nach Veranstaltung den ganzen Tag im Spieleladen – schließlich stehen vor Ort Brettspiele kostenlos zur Verfügung.
Pizza und Mocktails zur nächsten Spielrunde
Bisher gab es kleine Snacks wie Chips und Schokoriegel. Mit der neuen Bistroküche kommen Pizza, Toasts, Sandwiches und Salate dazu. Auch die Getränkeauswahl wird um offene Getränke und Mocktails erweitert.
Das eine oder andere alkoholische Getränk soll es ebenfalls geben, der Schwerpunkt liegt aber abseits davon. „Denn den Spaß haben wir bei uns am Tisch und nicht in der Flasche“, betont Diendorfer.
Aus einer kleinen Bar wird ein Kaffeehaus
In den Räumen war zuvor eine kleine Bar untergebracht. Mit dem erweiterten Angebot möchte das Team seine „Spaß-Oase“ für ein breiteres Publikum öffnen.
Bereits bisher gehören Brettspielabende, Sammelkartenturniere, Tauschtage und Miniatur-Bemalkurse zum Programm. Künftig sollen Kunst und Live-Musik dazukommen. Ab Jänner ist beispielsweise einmal im Monat eine offene Irish-Session geplant.
Gastgarten für bis zu 50 Personen geplant
Für den Sommer soll zudem der Innenhof erneuert werden. Dort möchte das Team einen Gastgarten für bis zu 50 Personen anbieten.
Bei der Eröffnungsfeier am 5. Dezember stehen unter anderem Sammelkartenspiele zum Kennenlernen, Brettspiele zum Ausprobieren und Rollenspielrunden auf dem Programm. Dazu gibt es Live-Musik. Nach der Tombola-Verlosung um 17 Uhr klingt der Tag mit einer Brettspiel-Night aus.
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