„In der zweiten Staffel sind die Figuren schon definiert und man baut darauf auf, geht die Reise weiter“, erzählt Hauptdarsteller Maximilian Brückner im Talk mit Medienvertretern, „und die Ermittler haben natürlich ein Leben außerhalb des Kriminalamtes, das sich weiterentwickelt.“ Der als Gerichtsmediziner von den Fans längst ins Herz geschlossene Alfred Dorfer gibt da bereits einen klareren Hinweis. „Die Tochter des Hauptkommissars ist meine Assistentin und als Vorgesetzter versuche ich, sie zu fördern. Das war eine gute Idee für die neuen Drehbücher.“