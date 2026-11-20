2027 steht wieder im Zeichen des Ermittlers mit der Spürnase – die „Krone“ war beim Dreh zu „Kommissar Rex“ persönlich mit dabei und hat von den vier Hauptdarstellern einen ersten Einblick in die kommende Staffel bekommen.
Mit einem Schnitt von 701.000 Zusehern war das Comeback von „Kommissar Rex“ im ORF ein äußerst erfolgreiches. Relativ schnell war klar, dass es weitergehen würde. An einem föhnig-herbstlichen Novembertag waren Medienvertreter zu Dreharbeiten der zweiten Staffel geladen. Als Drehmotiv wurde im ehemaligen Gymnasium der Wiener Hegelgasse eine Polizeischule kreiert. Beim Hospitieren fiel etwa auf, dass die ehemalige „Steirerkrimi“-Kommissarin Anna Unterberger mit an Bord sein wird. Ansonsten versucht man, vor der Ausstrahlung 2027 noch möglichst viel geheim zu halten.
„In der zweiten Staffel sind die Figuren schon definiert und man baut darauf auf, geht die Reise weiter“, erzählt Hauptdarsteller Maximilian Brückner im Talk mit Medienvertretern, „und die Ermittler haben natürlich ein Leben außerhalb des Kriminalamtes, das sich weiterentwickelt.“ Der als Gerichtsmediziner von den Fans längst ins Herz geschlossene Alfred Dorfer gibt da bereits einen klareren Hinweis. „Die Tochter des Hauptkommissars ist meine Assistentin und als Vorgesetzter versuche ich, sie zu fördern. Das war eine gute Idee für die neuen Drehbücher.“
Neben neuen Episodenrollen wurden auch neue Regisseure gewählt, die seit September andauernden Dreharbeiten sollen in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Ferdinand Seebacher freut sich bereits auf die Ausstrahlung im nächsten Jahr. „Wenn man mit dem Hund unterwegs ist, herrscht immer großes Aufsehen. Er ist natürlich der Star.“
Die „Rex“-Liebe ist freilich auch auf Doris Golpashin übergegangen, die die Chefin der beiden Kommissare spielt. „Er ist der absolute Profi am Set und hat keine Texthänger. Was die Tiertrainer und der Hund leisten, ist großartig. So viel Präzision, aber mit Liebe, Zuneigung und Fürsorge.“
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