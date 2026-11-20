1815 spielten ihre Vorgänger vor dem Kaiser. Am 8. Dezember um 19 Uhr lädt die Original Tiroler Kaiserjägermusik zum 52. Galakonzert „Die Macht des Schicksals“ in den Congress Innsbruck. Die „Krone“ verlost fünfmal zwei Karten.
Rund 15 Mann zählte die Kapelle, die am 19. Oktober 1815 in Innsbruck vor Kaiser Franz I. aufmarschierte. Zur Besetzung gehörte ein Kontrafagott. Der Sterzinger Komponist und Oberleutnant Johann Baptist Gänsbacher hatte die Musiker wenige Wochen zuvor für das Fenner-Jäger-Korps zusammengeholt. Aus dessen Reihen formierte sich 1816 das Tiroler Kaiserjägerregiment. Gänsbacher selbst wurde später Domkapellmeister am Wiener Stephansdom.
Vier Regimenter und vier Musikkapellen
1895 erhielt jedes der vier Kaiserjägerregimenter seine eigene Musik. Karl Mühlberger leitete die Kapelle des ersten Regiments und schrieb den Kaiserjägermarsch, der 1914 uraufgeführt wurde. Noch am 20. Oktober 1918 dirigierte er im Innsbrucker Hofgarten ein Benefizkonzert für die Soldatenheime. Mit der Monarchie endete die Zeit der Regimentskapellen.
Gut ein halbes Jahrhundert später belebte der frühere Tiroler Militärkapellmeister Siegfried Somma die Tradition neu. 1971/72 entstand das heutige zivile Orchester.
Rund 60 Musikerinnen und Musiker bringt Kapellmeister Norbert Amon nun zur 52. Gala am 8. Dezember im Saal Tirol des Congress Innsbruck auf die Bühne. Verdis Ouvertüre „Die Macht des Schicksals“ gibt dem Abend seinen Namen. Dazu kommen Strauß’ „Frühlingsstimmenwalzer“, Mussorgskys „Das große Tor von Kiew“ und schottische Variationen mit Georg Widschwendter am Tenorhorn.
Der ehemalige Intendant des Landestheaters, Johannes Reitmeier, führt durch das Programm. Die Karten dazu sind ab sofort unter www.otkm.at oder telefonisch unter +43 660 520 70 10 erhältlich. Außerdem verlost die „Tiroler Krone“ für dieses glanzvolle, alljährlich in der Adventszeit stattfindende kulturelle und gesellschaftliche Ereignis 5 mal 2 Karten.
Teilnahme nur für Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich und nur per E-Mail mit Name, Adresse und Kennwort „Kaiserjägermusik“ an gewinntirol@krone.at – Einsendeschluss ist am 30. November 2026. Der oder die Gewinner wird bzw. werden schriftlich verständigt; Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo sind unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag zu finden.
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