Vier Regimenter und vier Musikkapellen

1895 erhielt jedes der vier Kaiserjägerregimenter seine eigene Musik. Karl Mühlberger leitete die Kapelle des ersten Regiments und schrieb den Kaiserjägermarsch, der 1914 uraufgeführt wurde. Noch am 20. Oktober 1918 dirigierte er im Innsbrucker Hofgarten ein Benefizkonzert für die Soldatenheime. Mit der Monarchie endete die Zeit der Regimentskapellen.