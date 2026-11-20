Für den Architekten Michael Zinganel war das die Inspiration zur kommenden Ausstellung in diesen Räumlichkeiten, der er den Titel „Architektur der Geduldigkeit“ verliehen hat. Sechs Beispiele für gelungene zeitgenössische Adaptionen haben er und sein Team von „Tracing Spaces“ ausgewählt, die nicht nur die Sanierungen aufzeigen, sondern auch das ursprüngliche Bauprogramm hinter den meist abgelegenen Prachtbauten erkunden.