In Mürzzuschlag widmen sich Michael Zinganel und sein Team der „Architektur der Geduldigkeit“ und zeigen herausragende Sanierungen von Klöstern und Kirchen in der Steiermark. Eröffnet wird diese Schau sowie eine weitere von Gukubi Mato am Samstag, 21. November, ab 16 Uhr im kunsthaus muerz.
Das kunsthaus muerz, in dem immer wieder außergewöhnliche Ausstellungen zu sehen sind, ist selbst ein umgebauter Sakralbau. Konrad Frey hat das aufgelassene Franziskanerkloster mit viel Feingefühl von 1988 bis 1991 in ein multifunktionales Kulturzentrum verwandelt.
Für den Architekten Michael Zinganel war das die Inspiration zur kommenden Ausstellung in diesen Räumlichkeiten, der er den Titel „Architektur der Geduldigkeit“ verliehen hat. Sechs Beispiele für gelungene zeitgenössische Adaptionen haben er und sein Team von „Tracing Spaces“ ausgewählt, die nicht nur die Sanierungen aufzeigen, sondern auch das ursprüngliche Bauprogramm hinter den meist abgelegenen Prachtbauten erkunden.
Subtile Erneuerung
Die Baugeschichte der Klöster erstreckt sich meist über mehrere Jahrhunderte. Viele änderten ihr Aussehen dabei ganz entscheidend – und das oft mehrmals. Man denke etwa an die Barockisierung der einst gotischen Kirchen. Heute versucht man die Anpassung an zeitgenössische Bedürfnisse mit mehr Fingerspitzengefühl umzusetzen.
Ein herausragendes Beispiel ist etwa das Stift St. Lambrecht, das heuer seinen 950. Geburtstag feiert. Über die vergangenen 22 Jahre haben reitmayr architekten das Benediktinerstift mit subtilen Eingriffen in die Gegenwart geführt.
Stolze 25 Jahre haben Wolfgang Feyferlik und Susanne Fritzer an der Basilika und dem Geistlichen Haus in Mariazell gearbeitet. Mit viel Fachwissen und einem leichten Augenzwinkern ist ihnen die mehrfach preisgekrönte Transformation ins Heute geglückt.
Fast schon ein Rekordtempo legten Volker Gienke & Company vor, die für die qualitätvolle Sanierung des Abteigymnasiums und der Benediktinerabtei Seckau nur zwölf Jahre (1988 bis 2000) gebraucht haben.
Bereits 2004 haben BRAMBERGER [architects] und Ingrid Mayr mit der Adaption des Zisterzienserstifts Rein bei Graz begonnen. Das Ende der Arbeiten ist für 2029 vorgesehen. Bis dahin kann allerdings noch einiges passieren, denn bei so alten Anlangen stehen Überraschungen auf der Tagesordnung.
Und quasi zum Drüberstreuen wird noch die von 2011 bis 2014 renovierte Schatzkammer im kärntnerischen Gurk von den Winkler+Ruck Architekten präsentiert.
Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 21. November, um 17 Uhr im kunthaus muerz. Bereits eine Stunde zuvor öffnet die Schau „Takt“ von Gukubi Mato in der Galerie ihre Pforten. Zu sehen ist eine Reihe von kinetischen Objekten, in denen die beiden Künstler ihre Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Prozessen fortsetzen. Beide Präsentationen sind bis 14. Februar 2027 zu sehen.
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