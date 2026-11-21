Deshalb möchte ich Sie einladen, in den nächsten Tagen viel Herz zu zeigen: Anrufen statt nur dran denken: Melden Sie sich bei jemandem, der allein ist oder mit dem Sie schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Einkauf teilen: Fragen Sie vor dem nächsten Supermarktbesuch, ob Sie jemandem etwas mitbringen können. Danke sagen: der Kassiererin oder dem Straßenkehrer, ehrlich, mit einem Lächeln. Zeit schenken: Entlastung anbieten oder nur zuhören. Zettel mit Herz schreiben mit lieben Nachrichten.