Was ich mir von den Herzensmenschen abgeschaut habe und gern auch den Kids weitergeben möchte. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Vor kurzem wurden wieder die „Krone Herzensmensch-Awards“ verliehen. Als Jurymitglied durfte ich auch heuer wieder viele berührende Geschichten lesen. Da war zum Beispiel ein kleines Mädchen, das ihrem Vater das Leben rettete oder Verena, die unzählige Stunden freiwillig als Sanitäterin im Einsatz ist und Kindern Erste Hilfe beibringt. Einfach da sein und zupacken, wo und wann Hilfe benötigt wird, das zeichnet alle Herzensmenschen aus. Sie machen kein großes Aufhebens darum und erwarten auch keinen Applaus.
Wir hetzen in unserer schnellen Welt von Termin zu Termin und übersehen so oft die „Herzen“. Gerade deshalb zeigen mir diese Geschichten, worauf es ankommt: auf Menschen, die da sind, wenn sie gebraucht werden, Menschen wie Sie und ich. Oft sind es nämlich die kleinsten Gesten, die für andere den Tag retten.
Deshalb möchte ich Sie einladen, in den nächsten Tagen viel Herz zu zeigen: Anrufen statt nur dran denken: Melden Sie sich bei jemandem, der allein ist oder mit dem Sie schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Einkauf teilen: Fragen Sie vor dem nächsten Supermarktbesuch, ob Sie jemandem etwas mitbringen können. Danke sagen: der Kassiererin oder dem Straßenkehrer, ehrlich, mit einem Lächeln. Zeit schenken: Entlastung anbieten oder nur zuhören. Zettel mit Herz schreiben mit lieben Nachrichten.
Gutes tun ist herzerwärmend und das brauchen wir alle ganz dringend.
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