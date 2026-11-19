A Questionable Offer
Curling Guru Wants to Go to Iran: “No Concerns!”
Boris Seidl has already shared his curling expertise with many (exotic) countries—now the Upper Austrian is set to train coaches and hold several workshops in the “powder keg” of the Middle East. The war in Iran is not expected to be an obstacle.
China, Brazil, or even Argentina: Boris Seidl, from Traun, has already shared his curling expertise worldwide with nations that previously didn’t have much experience with this Olympic winter sport. And many more could follow—because thanks to artificial intelligence, you can now even ask the “Curling Pope” questions online in any language.
“It’s a question of budget”
“I’ve written a few books on curling, and we’ve now programmed the system so that you can learn everything through AI. We even want to develop this further and have already been in contact with several countries. But it’s a matter of budget,” says Seidl, who will, however, continue to swing the broom right there on the ice. Especially since he recently received another special offer.
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