Wilde Szenen spielten sich Mittwoch am späten Vormittag in Kitzbühel ab. Ein Ladendetektiv beobachtete einen Dieb, der sich in einem Lebensmittelmarkt bediente. Als er den Verdächtigen (65) stellen wollte, wehrte sich dieser heftig.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Ein 65-jähriger Österreicher wollte offenbar Waren ohne zu zahlen aus dem Geschäft schmuggeln. Doch er hatte die Rechnung ohne den Ladendetektiv gemacht. Der stellte den Verdächtigen vor dem Geschäft und wollte die Sache im Büro klären.
Doch der 65-Jährige stieß den Detektiv zurück. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem beide Beteiligten verletzt wurden. Der 65-Jährige konnte sich schließlich losreißen und flüchtete. Doch weit kam er nicht. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen wenig später noch im Nahbereich des Geschäfts schnappen.
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