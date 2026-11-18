Doch der 65-Jährige stieß den Detektiv zurück. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem beide Beteiligten verletzt wurden. Der 65-Jährige konnte sich schließlich losreißen und flüchtete. Doch weit kam er nicht. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen wenig später noch im Nahbereich des Geschäfts schnappen.