Even resuscitation efforts could not save him: Businessman Christian D. (51) from Windhaag near Perg—who had founded a repair company in Perg—was driving his car in Ennsdorf (Lower Austria) toward St. Valentin around 9 a.m. on Wednesday. For reasons unknown at this time, his car veered off the road and collided on the left side with the concrete wall of the highway underpass. The man from the Mühlviertel region was trapped in the wreckage.



Other motorists who were passing by helped

Passersby set the rescue chain in motion and tried to help the seriously injured man. Firefighters were able to free him, but Christian D. died at the scene of the accident.



Daughter Graduating from High School

Windhaag Mayor Martin Luger is shocked: “Christian was an alternate town council member, chairman of the music association for many years, and fully integrated into community life. His two children are currently graduating from high school. We even saw each other on Saturday at his daughter’s graduation ball—I’m one of her teachers. It’s a great loss, not only for the family but also for our community.”