Serious Accident
Car Crashed Into Concrete Wall: Driver (51) Killed
A tragic accident occurred Wednesday morning in Ennsdorf in the Amstetten district: A 51-year-old man from Windhaag near Perg (Upper Austria) veered off the road in his BMW and crashed into the concrete wall of a highway underpass. The man was trapped in the car. He died at the scene of the accident.
Even resuscitation efforts could not save him: Businessman Christian D. (51) from Windhaag near Perg—who had founded a repair company in Perg—was driving his car in Ennsdorf (Lower Austria) toward St. Valentin around 9 a.m. on Wednesday. For reasons unknown at this time, his car veered off the road and collided on the left side with the concrete wall of the highway underpass. The man from the Mühlviertel region was trapped in the wreckage.
Other motorists who were passing by helped
Passersby set the rescue chain in motion and tried to help the seriously injured man. Firefighters were able to free him, but Christian D. died at the scene of the accident.
Daughter Graduating from High School
Windhaag Mayor Martin Luger is shocked: “Christian was an alternate town council member, chairman of the music association for many years, and fully integrated into community life. His two children are currently graduating from high school. We even saw each other on Saturday at his daughter’s graduation ball—I’m one of her teachers. It’s a great loss, not only for the family but also for our community.”
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