Murder and Attempted Murder
This Is How the Driver Received a 17-Year Sentence
He had driven his car head-on into another vehicle with the intent to kill someone. In Linz, the 24-year-old has now been sentenced to 17 years in prison (not yet final). A verdict that has surprised many.
It was indeed a very unusual case that was heard on Monday at the Linz Regional Court. In 2024, a man who was 22 at the time is alleged to have caused a serious accident in Haselgraben. He had driven head-on into an oncoming car. A 58-year-old man was killed, and his passenger (34) was seriously injured. He was later convicted of negligent homicide.
However, because he was later treated at the NeuroMed Campus for suicidal thoughts and apparently indicated on multiple occasions there that he had intended to kill someone at the time, he was charged again. This time, however, he was charged with murder and attempted murder. He has now been sentenced to 17 years in prison.
Witnesses were credible
But how did the verdict come about? The jury apparently believed the testimony of the employees at the NeuroMed Campus and the expert witness. Furthermore, he did not confess. All of this led to the jury’s verdict. The maximum sentence would have been 20 years; given the circumstances, a life sentence was unlikely.
The 24-year-old’s defense attorney is stunned by the verdict. “I can’t make sense of this. How is it possible to kill someone this way?” says Manfred Arthofer. They will appeal the verdict and may also commission a private expert opinion. “Then the case could be reopened,” says the lawyer.
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