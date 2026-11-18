License plate scratched off
Identified Following Two Hit-and-Run Accidents
After a police patrol was called to the scene of a hit-and-run accident involving property damage around 2 a.m. on Sunday, officers were able to identify a 22-year-old man from Lenzing as the suspected driver through extensive investigations and question him about the accident.
The young man told police that he had been driving his car on Fantabergerweg in Schörfling toward the Schörfling town area. While driving, he veered off the road to the right and struck a garden fence and a streetlight.
Crashed into a tree
According to his own account, he then continued driving and, a short time later, veered too far to the right of the roadway again, grazed a curb, drove over an earthen embankment on company property, and crashed into a tree. In the process, he caused property damage and left a 14-meter-long oil trail with his wrecked car.
Wreck Removed with a Tractor
Since the car was no longer drivable, the 22-year-old apparently left the accident scene on foot and, the next day, retrieved the car together with two acquaintances using a tractor and a dump truck. The trio likely covered the vehicle with a tarp later, removed the license plates, and scraped off the inspection sticker.
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