Das ÖFB-Team schließt heute Abend das Länderspiel-Jahr gegen Israel ab, die Favoriten überzeugen bislang bei den ATP Finals und Manuel Feller hält sich seinen Einsatz beim Heim-Slalom in Gurgl noch offen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 17. November.