Changes on the Women's Team
“Fantastic Years!” Women’s Ice Hockey Team Coach Steps Down
After nearly four years in office and just a few days after securing the team’s place in the division at the World Championship, Alexander Bröms resigned on Wednesday as head coach of Austria’s women’s ice hockey team!
According to a statement from the Austrian Ice Hockey Association (ÖEHV), the 36-year-old Swede “personally decided to step down from his position.” Bröms took over the team in December 2022 and led them to their first-ever promotion to the World Championship’s top division in 2025, where they have now secured their place.
“Four Fantastic Years”
Bröms reflected on “four fantastic years,” while team captain Anna Meixner spoke of a “great time with Alex.” “When he joined the team four years ago, he definitely brought a lot of professionalism to the team and shaped us into the team we were at the World Championship. We’ll be forever grateful for that.”
A successor for Bröms has not yet been named, the association added. In discussions with General Manager Gina Kingsbury—who was hired in the fall—and advisor Mel Davidson, “they are also clarifying how the collaboration will continue.”
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