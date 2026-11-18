Verdächtiger festgenommen

Das Opfer schlug Alarm und die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die führte rasch zum Erfolg. Noch im Nahbereich des Tatortes konnte ein Verdächtiger angehalten werden. Der 19-jährige Österreicher wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. „Weitere Ermittlungen sind im Gange“, heißt es.