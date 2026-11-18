Schock für einen 23-Jährigen in Innsbruck. Ein vorerst unbekannter Täter ging Dienstagnachmittag im Bereich der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck auf den jungen Mann los und entriss ihm sein Handy. Der Räuber war jedoch rasch gefasst.
Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 15.45 Uhr bei der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck. Unter Anwendung von körperlicher Gewalt habe ein vorerst unbekannter Täter dem 23-Jährigen das Mobiltelefon geraubt, vermeldete die Polizei. Dann flüchtete der Räuber.
Verdächtiger festgenommen
Das Opfer schlug Alarm und die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die führte rasch zum Erfolg. Noch im Nahbereich des Tatortes konnte ein Verdächtiger angehalten werden. Der 19-jährige Österreicher wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. „Weitere Ermittlungen sind im Gange“, heißt es.
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