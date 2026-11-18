Mit dem neuen Gerät, dessen Wert in Richtung eine Million Euro geht, können die Proben jetzt vollautomatisiert rund um die Uhr analysiert werden. Verschiedene Medikamentengruppen (zum Beispiel Immunsuppressive, Antibiotika, Antidepressiva) werden parallel bestimmt – bereits nach 40 Minuten liegen erste Ergebnisse vor. Davon profitieren neben dem Personal am Klinikum vor allem die Patienten, die viel schneller informiert werden.