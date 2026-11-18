Statt erst nach vielen Stunden erfahren Patienten am Grazer LKH-Uni-Klinikum nun deutlich schneller, wie hoch die Konzentration bestimmter Medikamente in ihrem Blut ist. Möglich macht dies ein neues, teures Gerät, das einzigartig in Österreich ist.
Bei 60 bis 70 Prozent aller ärztlichen Entscheidungen in einer Klinik spielen Laborergebnisse eine entscheidende Rolle, das betont Wolfgang Köle, ärztlicher Direktor im Grazer Uni-Klinikum. In diesem so wichtigen Bereich wurde jetzt im größten Krankenhaus der Steiermark ein „Meilenstein“ erreicht.
So bezeichnet Markus Herrmann, Vorstand des Labordiagnostik-Instituts, ein neues Massenspektrometrie-System, das seit Oktober in Betrieb ist. Was steckt dahinter? Nun, bisher gab es sechs manuell und daher personalintensiv bediente Geräte, um in Blutproben den Medikamentenspiegel zu bestimmen – ein Bereich, der immer stärker gefragt ist. Das System war allerdings unflexibel und stieß an seine Grenzen.
Mit dem neuen Gerät, dessen Wert in Richtung eine Million Euro geht, können die Proben jetzt vollautomatisiert rund um die Uhr analysiert werden. Verschiedene Medikamentengruppen (zum Beispiel Immunsuppressive, Antibiotika, Antidepressiva) werden parallel bestimmt – bereits nach 40 Minuten liegen erste Ergebnisse vor. Davon profitieren neben dem Personal am Klinikum vor allem die Patienten, die viel schneller informiert werden.
Engmaschige Kontrollen nach Transplantationen
Besonders relevant ist das im Bereich der Transplantationen. Unmittelbar nach dem Eingriff ist die Einstellung der immunsuppressiven Medikamente entscheidend, der Medikamentenspiegel muss engmasching kontrolliert und die Dosierungen müssen bei Bedarf angepasst werden. Jetzt können die Therapien noch gezielter gesteuert werden.
Das Gerät in Graz ist einzigartig in Österreich, europaweit gibt es erst fünf davon. „Wir spielen damit in einer eigenen Liga“, freut sich Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.
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