To wrap up the Nations League group stage, the Austrian national team faces a match today under unusual circumstances. In accordance with UEFA regulations, Israel has not been allowed to host home matches in its own country since the Hamas attack on October 7, 2023, and is therefore, as in previous matches, playing against the ÖFB team in the eastern Hungarian city of the city of Debrecen, which has a population of 200,000 and is located about 100 kilometers from the Ukrainian border.