Kurz nach 10 Uhr am Dienstag ereignete sich der Unfall: Der 73-jährige Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war alleine in einem Waldstück unterwegs, um Reisig zu sammeln. Plötzlich rutschte er aus und verletzte sich dabei schwer. Er konnte nicht mehr selbstständig absteigen und setzte die Rettungskette in Gang.