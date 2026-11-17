Der ältere Herr war am Dienstagvormittag in Tragöss-Sankt Katharein alleine in einem Waldstück unterwegs. Dabei rutschte er aus und verletzte sich schwer.
Kurz nach 10 Uhr am Dienstag ereignete sich der Unfall: Der 73-jährige Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war alleine in einem Waldstück unterwegs, um Reisig zu sammeln. Plötzlich rutschte er aus und verletzte sich dabei schwer. Er konnte nicht mehr selbstständig absteigen und setzte die Rettungskette in Gang.
Bergrettung und Notarzt mussten kommen
Die Bergrettung Tragöss sowie ein Beamter der Alpinpolizei Hochsteiermark machten sich sofort auf den Weg. Der 73-jährige Steirer wurde durch die Bergrettung erstversorgt und anschließend zu einer nahegelegenen Forststraße transportiert. Nach einer weiteren Versorgung durch den Notarzt wurde der Pensionist schließlich in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht.
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