Drove Across a Field
Driver fled from police at 180 km/h
A 29-year-old man from Linz engaged in a dangerous car chase with police early Sunday morning. The chase began in a parking lot in Reichenau. When officers attempted to pull him over, he accelerated to speeds of up to 180 km/h. The man from Linz now faces a barrage of charges.
A dangerous car chase took place on Saturday around 10:55 p.m. on the L1463. A driver attempted to evade a police checkpoint and fled at extremely high speeds along the L1463 toward Gallneukirchen. The police patrol had previously become aware of this vehicle during a search operation. When the officers attempted to stop the 29-year-old driver from Linz in a parking lot in Reichenau, he suddenly reversed and fled.
Crashed down an embankment
The driver is believed to have reached speeds between 150 and 180 km/h. Oncoming vehicles were only able to avoid a collision by swerving out of the way in time. During the chase, the 29-year-old’s car veered off the road and plunged down an embankment about two meters deep into a field. Nevertheless, the driver continued on and returned to the road shortly afterward.
Plastic container with drugs found
In the Riedegg area, the patrol lost sight of the car. During a subsequent search, the vehicle was finally discovered in a driveway in Riedegg. Two people were found nearby; one of them was identified as the driver. In addition, a plastic container containing narcotics was seized.
Various traffic violations will be reported to the district administrative authority, and a report will be filed with the district attorney’s office on suspicion of endangering physical safety.
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