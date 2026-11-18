Dort wurde bereits 2009 ein ReVital-Geschäft eröffnet. „Nicht alles muss neu produziert werden, nicht alles muss neu gekauft werden. ReVital zeigt, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren und unsere Umwelt geschützt werden kann“, sagt Landeshauptfrau-Vize Stephan Pernkopf bei der Eröffnung in Purgstall. Der dortige Shop soll erst der Anfang sein vom Ausbau in Niederösterreich. Das große Ziel: Bis 2030 sollen jährlich 1000 Tonnen wiederverwendbare Produkte hierzulande verkauft werden.