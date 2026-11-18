Im neuen ReVital-Shop in Purgstall wird alten Dingen wieder neues Leben eingehaucht, um sie kostengünstig zu verkaufen
Ein alter Esstisch, ein gut erhaltener Kasten oder ein funktionierendes Elektrogerät landen viel zu oft auf dem Sperrmüll. Dabei könnten diese Dinge noch jahrelang genutzt werden.
In Purgstall im Bezirk Scheibbs wurde vergangene Woche der erste Revital-Shop in Niederösterreich eröffnet. Haushaltswaren, Möbel, Elektrogeräte sowie Sport- und Freizeitartikel werden gesammelt, überprüft, bei Bedarf aufbereitet und anschließend zu günstigen Preisen verkauft – das Konzept stammt aus Oberösterreich.
Dort wurde bereits 2009 ein ReVital-Geschäft eröffnet. „Nicht alles muss neu produziert werden, nicht alles muss neu gekauft werden. ReVital zeigt, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren und unsere Umwelt geschützt werden kann“, sagt Landeshauptfrau-Vize Stephan Pernkopf bei der Eröffnung in Purgstall. Der dortige Shop soll erst der Anfang sein vom Ausbau in Niederösterreich. Das große Ziel: Bis 2030 sollen jährlich 1000 Tonnen wiederverwendbare Produkte hierzulande verkauft werden.
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