Call for Donations
Wave of Support for Survivors Following Deadly Stabbing
Perg is in shock. A bloody altercation broke out between two brothers early Monday morning. A 30-year-old man was fatally wounded by his older brother, who stabbed him twice with a knife. Now there is a call for donations. Nearly 20,000 euros have already been raised.
“It is with great sadness and disbelief that we say goodbye to our beloved B.”—Following the death of a 30-year-old man, who is said to have been stabbed to death by his own brother (35) in Perg after an argument, there has been a huge outpouring of solidarity for the bereaved family. His wife was also seriously injured in the brutal knife attack. She fled to neighbors’ homes with their baby.
Huge Response on the Platform
To support her and the other bereaved family members, a family acquaintance launched a fundraising campaign on the “GoFundMe” platform. The response has been overwhelming: After just 20 hours, nearly 20,000 euros had already been donated—a financial comfort for the family during these difficult times.
The platform recently gained attention due to another case: 18-year-old David had collided with a car while riding his bike in Linz. The young soccer player was so severely injured that he died in the hospital a few days later. In that case as well, around 16,000 euros were raised to give the young man a dignified send-off.
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