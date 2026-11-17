Revealed on Instagram
Secret Revealed: Aicher “Disappoints” Her Fans
The cat’s out of the bag—or in this case, perhaps the reindeer. Emma Aicher has revealed on Instagram what name she’ll give her sponsored reindeer, which she won in Levi. In doing so, however, the German athlete is going against the wishes of her own fans...
As is tradition, Aicher received sponsorship of a reindeer for her commanding slalom victory in Levi. After Saturday’s race, the German skier let her online fan base vote on the animal’s name. The options were Lasse, Adam, and Pü.
Lasse? Aicher has other plans
The result: Lasse won a majority vote among her followers. Possible reason? Last year, Aicher had stated that if she won, she would choose that very name for the reindeer. And yet, the rising star now has other plans, thereby upsetting some of her fans.
“Oooookay, maybe I’m going to disappoint a few people now, but let me introduce you to this handsome young guy, Adam,” the 23-year-old writes on Instagram. Adam instead of “fan favorite” Lasse: The reindeer’s name is thus a tribute to her favorite actor, Adam Sandler.
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