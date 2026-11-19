Noch an diesem Wochenende lädt die Burgruine Aggstein in der Wachau zum traditionellen Burgadvent.
Von Freitag, 20. November bis Sonntag, 22. November dreht sich in den geschichtsträchtigen Mauern der Burgruine Aggstein wieder alles um winterliche Schmankerl – von gebrannten Mandeln, Punsch, Glühwein, Feuerflecken bis zu deftigen Burgern – und mittelalterliches Markttreiben. Über 100 Aussteller in und rund um die Burg erwarten die Besucher. Neben unzähligen Geschenkideen gibt es natürlich auch Mittelaltermusik von den „Gasslspielern“.
Für die Kinder gibt es eine spannende Märchenstunde auf der Burg-Terrasse und natürlich wachen auch wieder die „Wölfe zu Dunkelstein“ in ihren Rüstungen und mittelalterlichen Gewändern über das Geschehen.
Spannend in diesem Jahr: Entdecken Sie die interaktive Rätselwanderung ab Maria Langegg!
Am Freitag Abend wird es um 18 Uhr bunt – denn da erstrahlt das Feuerwerk über der Burg und taucht die Mauern in stimmungsvolles Licht.
Geöffnet ist am Freitag, 20. November von 14 Uhr bis 20 Uhr, am Samstag, 21. November und Sonntag, 22. November von 10 Uhr bis 20 Uhr.
Ein Shuttlebus bringt die Besucher bequem vom Parkplatz bis zur Burg. Bei einer Online-Buchung der Tickets vorab gibt es einen Preisvorteil auf den Eintrittspreis!
Alle Infos und Tickets gibt es auf www.ruineaggstein.at, info@ruineaggstein.at und www.veranstaltungen.niederoesterreich.at
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