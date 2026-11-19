Von Freitag, 20. November bis Sonntag, 22. November dreht sich in den geschichtsträchtigen Mauern der Burgruine Aggstein wieder alles um winterliche Schmankerl – von gebrannten Mandeln, Punsch, Glühwein, Feuerflecken bis zu deftigen Burgern – und mittelalterliches Markttreiben. Über 100 Aussteller in und rund um die Burg erwarten die Besucher. Neben unzähligen Geschenkideen gibt es natürlich auch Mittelaltermusik von den „Gasslspielern“.