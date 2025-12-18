Wirbel um Standort der neuen Rheinbrücke

In den „VN“ war am Donnerstag zu lesen, dass das Nachfolgebauwerk der in die Jahre gekommenen Rheinbrücke am jetzigen Standort errichtet werden soll. Eine Überraschung, zumal die Lustenauer Gemeindevertreter noch bis vor Kurzem für eine Verlegung plädiert hatten. Das habe sich aber laut „VN“ geändert, der von der Schweiz präferierte Standort auf Höhe der jetzigen Brücke werde nun doch mehrheitlich akzeptiert. „Wir haben in der Gemeinde jedoch einen Forderungskatalog aufgestellt, mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung der Leistungsfähigkeit der Brücke“, gab Lustenau-Bürgermeister Patrick Wiedl (ÖVP) gegenüber der Zeitung zu Protokoll. Oder doch nicht?