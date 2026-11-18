Westafrikanische Trommelrhythmen und Adventweisen aus der Wildschönau erklingen am Samstag, 28. November, im Wörgler Komma. Beim 22. Benefizkonzert hilft Elisabeth Cerwenka für die Sanierung eines Schultrakts im ghanaischen Ntronang. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Zum Schluss sang das Publikum im Wörgler Komma den Andachtsjodler. Dann wurde Brot gebrochen und weitergereicht. Es war 2011, Elisabeth Cerwenkas fünftes Benefizkonzert. Die zierliche Frau mit dem markanten Kurzhaarschnitt stand im bunten Kleid auf der Bühne und zeigte Bilder aus dem ghanaischen Ntronang.
Drei Stunden schlief der Bub auf ihrem Arm
Dort hatte man sie im Sommer 2004 beim Jugendgottesdienst zum Mittrommeln eingeladen. Ein kleiner Bub schlief auf ihrem Arm ein. Drei Stunden blieb er dort, bis zum Ende der Messe. Nach dem Rundgang durch das Dorf beschloss sie, wiederzukommen. Kurz nach Weihnachten 2006 kehrte sie mit Heften, Farbstiften und Spielsachen zurück.
„Ich habe Christkind gespielt“, erzählte sie später. Vom Spendengeld kaufte sie bei einer Ordensfrau im Dorf gebatikte Stoffe. Schneiderinnen und Schneider nähten daraus Sonntagskleidung für die Kinder. Dann wurde gefeiert – und für viele gab es einen Ausflug mit dem Bus.
Tango, Trommeln und sechs Schlafräume
Am 12. Oktober 2007 erklangen im Komma Tango, Swing und westafrikanische Rhythmen. 6000 Euro spielte der Abend für drei Frauen und ihre 20 Kinder ein. Die Unterkunft war baufällig. In Ntronang entschied man, zunächst sechs Schlafräume neu zu bauen. Später entstanden mit Spendengeldern unter anderem eine Schule und eine moderne Krankenstation.
Für die Station lasen im Advent 2012 zwei Wörgler Volksschulklassen. Ihre Sponsoren gaben für jede gelesene Seite einen Cent. Am Ende waren 250 Euro beisammen. Heuer war Cerwenka wieder in Ntronang. Von ihrer Reise erzählt sie beim 22. Benefizkonzert – und zwar am Samstag, den 28. November, um 19.30 Uhr im Komma. Demba Diatta trommelte schon 2013 mit Hakuna Matata im Komma, am 28. November spielt er mit Silaba.
Fünf Gruppen für einen Schultrakt
Adventliche Weisen steuern die Familienmusik Rohregger und der Oberauer Viergesang aus der Wildschönau bei. Dazu spielen Mixed Pickles und die Bruckhäusler Bläser von Bridgehouse Brass. Gunther Hölbl moderiert. Alle Mitwirkenden verzichten auf ihre Gage. Mit dem Reinerlös soll der zweite Trakt der Presby Basic School saniert werden.
Karten im Vorverkauf um 18 Euro, an der Abendkasse um 22 Euro. Vorverkauf: Zangerl in Wörgl, Armütter Buch und Papier in Rattenberg und im Weltladen Kufstein.
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