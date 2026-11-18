Drei Stunden schlief der Bub auf ihrem Arm

Dort hatte man sie im Sommer 2004 beim Jugendgottesdienst zum Mittrommeln eingeladen. Ein kleiner Bub schlief auf ihrem Arm ein. Drei Stunden blieb er dort, bis zum Ende der Messe. Nach dem Rundgang durch das Dorf beschloss sie, wiederzukommen. Kurz nach Weihnachten 2006 kehrte sie mit Heften, Farbstiften und Spielsachen zurück.