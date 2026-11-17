Ein spektakulärer Unfall in Klosterneuburg forderte am Montag eine Verletzte: Der Wagen eines 83-Jährigen geriet auf eine Böschung und soll ein geparktes Auto überflogen haben. Danach erfasste er eine Fußgängerin und kollidierte mit vier abgestellten Pkw.
Über eine Böschung, über ein geparktes Auto und schließlich gegen eine Fußgängerin sowie vier weitere Wagen: Ein 83-Jähriger verlor am Montag in Klosterneuburg die Kontrolle über seinen Pkw. Eine 54-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der Wiener war gegen 12.55 Uhr auf der B14 in Richtung Albrechtstraße unterwegs. Eine nicht angepasste Geschwindigkeit gilt als wahrscheinliche Unfallursache.
54-Jährige auf Parkplatz erfasst
Der Pkw geriet laut Polizei auf eine Böschung und soll anschließend einen auf dem Parkplatz abgestellten Wagen überflogen haben. Danach stieß das Fahrzeug mit einer 54-jährigen Fußgängerin aus dem Bezirk Tulln und vier geparkten Autos zusammen.
Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte sie ins Universitätsklinikum Tulln. Der 83-jährige Lenker dürfte unverletzt geblieben sein.
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